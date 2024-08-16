Врач ЛФК рассказал, как правильно сидеть за столом

Врач ЛФК Семенов: не сидите в одной позе больше 5-10 минут

Одно из главных правил поддержания здоровья позвоночника — не сидеть больше 5-10 минут в одной позе, даже если она правильная, сообщил РИАМО врач лечебной физкультуры Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой Лев Семенов.

«Нужно постоянно менять положение», — сказал Семенов.

Он посоветовал позаботиться о том, чтобы компьютерное кресло было твердым, а его спинка — вогнутой вовнутрь, в сторону изгиба позвоночника.

«Важно, чтобы высоту кресла можно было менять. Отрегулируйте ее так, чтобы ноги полностью стояли на полу, а колени находились на одном уровне с бедрами. При правильной настройке ваши ноги окажутся согнутыми под углом в 90 градусов», — рассказал врач ЛФК.

Семенов отметил, что если подходящего кресла нет, то можно использовать подушки. Иногда полезно подкладывать под ягодицы балансировочную подушку.

«Таким образом в работу включаются мышцы-стабилизаторы, отлично тренируется вестибулярный аппарат, укрепляются связки. И не стоит сидеть на краю. Сядьте глубоко в кресло, чтобы ягодицы и бедра располагались на сиденье ровно», — порекомендовал специалист.