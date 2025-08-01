Врач: ледяной душ и холод в офисе опасны при жаре — возможен спазм сосудов

Резкие перепады температур могут вызвать сосудистый спазм, скачки давления и даже обморок, особенно у людей с хроническими заболеваниями, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Резкие температурные колебания, например, заход с улицы в переохлажденное кондиционером помещение или ледяной душ после жары, могут вызвать внезапный сосудистый спазм. Это, в свою очередь, может спровоцировать скачок артериального давления, головокружение и даже кратковременный обморок. Особенно уязвимы перед такими перепадами люди с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями», – сказала Уланкина.

Она добавила, что для того, чтобы избежать осложнений, важно охлаждаться постепенно: пить воду и прохладительные напитки небольшими глотками, умываться водой чуть ниже комнатной температуры.

«Важно также поддерживать оптимальную разницу между температурой на улице и в помещении — около 7–10 градусов. Например, когда снаружи 35 градусов тепла, в офисе или дома температура воздуха должна быть не ниже 25–26 градусов. Вместо ледяного душа для снижения температуры тела подойдут прохладные компрессы на шею, запястья и локтевые сгибы — в этих местах крупные сосуды близко подходят к коже, что позволяет быстро, но мягко охладиться и не допустить перегрева», – рассказала врач.

Уланкина заключила, что при ухудшении состояния можно опустить руки в воду комнатной температуры до локтей — это помогает постепенно, но эффективно сбросить избыточное тепло.