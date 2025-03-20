сегодня в 07:30

Врач Крашкина: шпинат и морковь помогут легче адаптироваться к весне

Свежие овощи и фрукты должны стать основой рациона в весенний период, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Апельсины, грейпфруты, шпинат, морковь и зелень содержат антиоксиданты и укрепляют иммунную систему. А бобовые и цельнозерновые продукты помогают поддерживать стабильный уровень энергии», — сказала Крашкина.

Она подчеркнула, что правильное питание играет важную роль в адаптации организма к смене сезонов.

«Весной организму необходимы витамины и микроэлементы, которые поддержат иммунитет и энергию. Особенно важны витамин C, витамин D, а также железо и магний», — пояснила Крашкина.

По ее словам, полезные жиры и белки также необходимы для здоровья.

«Орехи, семена и рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, положительно влияют на работу сердца и нервной системы. Такие продукты помогают уменьшить усталость и стресс», — подчеркнула Крашкина.

Она посоветовала пить больше воды и исключить из рациона вредные продукты, такие как фастфуд и сладкие газированные напитки, чтобы организм легче адаптировался к весенним переменам.