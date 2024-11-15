Врач Крашкина: отсутствие менструации является признаком анорексии у девочек

Важным симптомом анорексии может стать отсутствие менструации у девочек, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«В этом случае необходимо обратиться к врачу-психиатру, чтобы состояние было под контролем специалиста», — сказала Крашкина.

Она добавила, что в отношении превентивных мер важно понимать, что снижение самооценки лежит в основе любого душевного дискомфорта.

«Полезно обсуждать с каждым близким человеком, чем можно ему помочь, чтобы он чувствовал себя увереннее и спокойнее в общении с родными, друзьями, коллегами, одноклассниками и учителями. Помощь должна исходить из того, что важно для этого человека», — отметила психотерапевт.

16 ноября будет отмечаться Международный день борьбы с анорексией. Нервная анорексия — это болезненное самовосприятие своей внешности. Человек с этим заболеванием ощущает себя слишком полным, страдающим избыточным весом. В результате человек начинается придерживаться жестких диет, голодать. Все это приводит к другим проблемам со здоровьем. Более того, человек с анорексией может довести себя до смерти.