Врач Крашкина: не всякая жестокость к животным — болезнь, но сигнал очевиден

Насилие над беззащитными существами может быть как проявлением расстройства личности, так и следствием дезадаптации и токсичной среды, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Систематическая или особенно жестокая агрессия по отношению к животным может быть клиническим маркером психического расстройства, особенно если поведение повторяется, сопровождается отсутствием раскаяния, направлено на беззащитных существ, не мотивировано внешними обстоятельствами, например, защитой», — сказала Крашкина.

Она добавила, что в международных диагностических системах (DSM-5, МКБ-11) жестокое обращение с животными входит в критерии антисоциального расстройства личности (ASPD) и может быть признаком поведенческих расстройств у подростков.

«Также оно может наблюдаться при пограничном расстройстве личности (в контексте импульсивной агрессии), органических поражениях лобных долей (нарушение контроля импульсов), психотических состояниях (редко — при бреде преследования, если животное воспринимается как угроза), тяжелой депрессии с ирритабельностью (менее типично для жестокости к животным)», — рассказала психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что не всякая жестокость автоматически означает психическое заболевание. Иногда это проявление глубокой дезадаптации, низкой социальной зрелости, токсичного окружения или злоупотребления психоактивными веществами.

«Тем не менее избиение животного — акт, демонстрирующий крайнюю степень эмоциональной холодности и отсутствия сострадания, — требует обязательной психиатрической и психологической оценки», — уточнила специалист.

Ранее мужчина избил собаку с отказавшими задними лапами рядом с домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. На опубликованной записи было видно, что мужчина отобрал у собаки-инвалида кресло-каталку, на которой та передвигалась. Пес начал убегать. Мужчина догнал собаку, избил ее кулаками, а затем поднял и бросил на асфальт.

