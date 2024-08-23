Врач-косметолог рассказала, как вернуть молодость быстро и эффективно

Косметолог Чащина: избавиться от эстетических проблем можно без операций и боли

В арсенале современной косметологии есть масса методик омоложения. От огромного количества эстетических проблем — дряблости кожи, стрий, рубцов, пигментации — сейчас избавляют без операций и почти без боли, сообщила РИАМО заместитель главного врача сети клиник «Атлас», врач-косметолог, лазеротерапевт, физиотерапевт, специалист превентивной медицины и эксперт сообщества umetExperts Оксана Чащина.

Она подчеркнула, что с помощью новейших методик омоложения специалист решает разнообразные задачи, с которыми обращаются пациенты. Все эти подходы применяют разные инструменты: воздействие лазером, инъекции биоактивных веществ и т. д. Они базируются на принципах классической физиотерапии.

«От огромного количества эстетических проблем — дряблости кожи, стрий, рубцов, пигментации — сейчас избавляют без операций и почти без боли. С помощью тех методов, инструментов и аппаратов, которые сегодня есть в нашем арсенале, косметологи получили совершенно невероятные и, главное, безопасные возможности для омоложения, улучшения качества кожи и коррекции эстетических недостатков у пациентов», — заявила Чащина.

Врач отметила, что для достижения оптимального результата у каждого пациента с его уникальными особенностями созданы различные протоколы, сочетающие широкий спектр методик и технологий (так называемые сочетанные протоколы). Все люди физиологически индивидуальны, и поэтому только персонализированный подход обеспечит максимальную эффективность и безопасность.