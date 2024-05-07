Курение может быть одной из причин развития бронхиальной астмы, сообщил РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов.

«Курение вредно для здоровья легких и может спровоцировать или усугубить симптомы астмы у подверженных людей. Пассивное курение также может играть негативную роль в ухудшении состояния людей с бронхиальной астмой», — сказал Казеннов.

Он добавил, что бронхиальная астма может быть успешно лечима, и в случае незапущенной стадии стабильная ремиссия достижима. Однако процесс облегчения состояния пациента, начавшего страдать от этого заболевания, может занять длительное время.

«Профилактика бронхиальной астмы включает бережное отношение к состоянию своего здоровья, регулярную уборку в месте постоянного пребывания, прекращение курения и своевременное лечение любых сопутствующих заболеваний, так как они могут ослабить общий иммунитет человека», — рассказал врач.

Казеннов отметил, что умеренные аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание и йога, могут быть полезны для улучшения функции дыхания у пациентов с бронхиальной астмой. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом новой программы физических упражнений.

«Также аллергические реакции могут сыграть роль в развитии бронхиальной астмы, поэтому важно избегать контакта с аллергенами, следить за чистотой в доме и при необходимости консультироваться с аллергологом», — резюмировал специалист.

7 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Мероприятие проводится ежегодно с 1998 года в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).