Врач Кашух: орехи в магазине могут быть заражены афлатоксинами

Орехи далеко не самые безопасные продукты в магазине — они могут быть заражены ядовитыми плесневыми грибами, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Слова „фермерский“, „органический“, „эко“ и „натуральный“ не гарантируют, что продукт полностью безопасен и безоговорочно полезен. Часто это всего лишь маркетинговая уловка, так что терять бдительность не стоит. Орехи могут быть заражены афлатоксинами — ядовитыми плесневыми грибами, которые вредят печени. Они встречаются в миндале, фисташках и арахисе», — предупредила Кашух.

Она добавила, что орехи становятся опасными, если долго лежали и прогоркли или если их обрабатывали какой-либо химией.

«Чтобы максимально обезопасить себя, обратите внимание на цвет: он должен быть естественным, без пятен и желтизны, а запах приятный, без горечи. Если орехи кислые или затхлые, их лучше не есть. Имейте ввиду, что сухофрукты обрабатывают диоксидом серы или красителями, чтобы они дольше хранились и имели привлекательный товарный вид. Эти вещества могут спровоцировать аллергическую реакцию», — сказала гастроэнтеролог.

Кашух предупредила, что курагу, финики и инжир перед продажей часто вымачивают в глюкозном сиропе — после этого сухофрукты выглядят свежими. Человеку кажется, что он съел полезный десерт, а на деле такая еда повышает уровень глюкозы в крови не меньше, чем плитка шоколада.

«Выбирая сухофрукты, нужно убедиться, что на них нет плесени. А дома перед употреблением их стоит замочить, а потом промыть под проточной водой. Натуральные сухофрукты темные, не слишком яркие, не липнут к рукам», — пояснила специалист.

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. По данным ВОЗ, небезопасные продукты питания ежегодно вызывают около 600 млн. случаев различных болезней пищевого происхождения и несут угрозу здоровью человека и экономике.