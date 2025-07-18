Врач Кашух: нет ничего опасного в том, чтобы изредка завтракать тортом

Если изредка баловать себя тортом за завтраком, то ничего страшного не случится, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В составе торта много сахара и жиров, которые надолго дают ощущение сытости. Однако витаминов и минералов, которые помогли бы поддерживать бодрость и энергию в течение дня, слишком мало», — сказала Кашух.

Она добавила, что в целом изредка можно завтракать тортом, в этом нет опасности для здоровья.

«Чтобы прием пищи был максимально полезным, лучше отдавать предпочтение десертам из цельнозерновой муки, с натуральными подсластителями и фруктами. Также важно ограничивать размер порции и сочетать торт с другими полезными продуктами», — отметила врач.

По ее словам, к полезным продуктам можно отнести творог или йогурт, богатые белком, фрукты (натуральные источники клетчатки), орехи.

20 июля отмечается Международный день торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами и проходит под девизом I cake you, что значит — «Я приду к тебе с тортом».