Врач Кашух: аллергия на мед может появиться даже у тех, кто ел его всю жизнь

Даже привычный продукт, такой как мед, способен вызвать аллергическую реакцию, если изменилось состояние иммунитета, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Хотя и нечасто, аллергия на мед может возникнуть и во взрослом возрасте, даже если человек употреблял его на протяжении всей жизни. Иммунитет не статичен и может меняться со временем, увеличивая восприимчивость к конкретным веществам», – сказала Кашух.

Она добавила, что важную роль играет и разнообразие медовых сортов — каждый из них уникален по составу, включая различные типы пыльцы и другие компоненты. Человек, без проблем переносивший один вид меда, может отреагировать на другой, содержащий аллерген.

«Также следует сказать об оральном аллергическом синдроме, сокращенно ОАС. По сути это своеобразная реакция организма — когда у человека с аллергией на пыльцу растений появляются симптомы аллергии после употребления некоторых фруктов, овощей, орехов или пряностей», – рассказала врач.

Кашух уточнила, что у людей с ОАС можно предполагать более высокий риск аллергии на мед.

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Этот древний славянский праздник открывает череду летних Спасов (медовый, яблочный и ореховый). Считалось, что к этому дню мед созревает в ульях до полной готовности, наступает осень. Кроме того, Медовый Спас знаменует начало Успенского поста и сопровождается традициями освящения различных трав и меда.