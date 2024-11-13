Врач Каширской больницы приняла участие в международном форуме в Москве

Форум собрал специалистов со всего мира для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов эндоскопии, а также представления новых технологий и методов диагностики.

«Форумы такого уровня дают уникальную возможность узнать о новейших достижениях в эндоскопии и перенять лучшие практики у мировых экспертов. Особенно полезным для меня стало знакомство с инновационными методами визуализации, которые способны значительно улучшить точность диагностики. Все это я планирую внедрить в своей работе, чтобы обеспечить нашим пациентам еще более качественное лечение», — отмечает Марина Дадашева.

Международный форум IEEF2024 стал важной площадкой для общения врачей различных специальностей — эндоскопистов, гастроэнтерологов, хирургов, онкологов — это позволило обсудить сложные клинические случаи и актуальные вопросы диагностики и лечения. Мастер-классы и практические тренинги на базе форума помогли участникам отработать навыки применения современных классификаций и освоить использование новых устройств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.