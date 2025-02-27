Врач из Серпухова рассказала, как укрепить иммунитет

С 24 февраля по 2 марта в России проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Конец зимы и начало весны — период, когда многие люди страдают от снижения иммунитета, вирусных инфекций, усталости и упадка сил, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Иммунитет — это основной механизм защиты организма от вирусов и бактерий. Развитие иммунной системы в процессе эволюции и обусловило саму возможность существования человека.

«В начале весны многие чувствуют упадок сил и усталость. Это бывает связано с нехваткой витамина Д3, овощей, зелени и свежих фруктов в рационе. Зимой мы меньше употребляем больше калорийной, жирной пищи и двигаемся, что сказывается на общем состоянии. Поэтому очень важно поддержать свой организм и помочь ему — достаточно спать, не меньше 7-8 часов, хотя бы час в день посвящать физической активности и прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться. Великий пост, который начинается весной, также может стать поводом отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Алкоголь и никотин — токсические яды, они дают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень, желудочно-кишечный тракт человека и серьёзно подрывают иммунитет. Важный компонент здоровья — правильное питание», — рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Серпуховской больницы — врач-методист Надежда Чернова.

Основными компонентами иммунного ответа в организме являются белки и белковые структуры. В первую очередь, в рационе должно присутствовать достаточное количество белка. Его норма для взрослого человека составляет примерно 1- 1,5 гр. на килограмм веса. Белок содержится в мясе, яйцах, твороге или молочных продуктах, а также в цельных крупах, фасоли, чечевице. Пополнение запасов белка должно происходить ежедневно.

Заботиться о своем здоровье нужно постоянно, поэтому в Московской области можно обследоваться, записавшись на диспансеризацию в поликлинику, по месту прикрепления пациента.

Записаться можно всеми доступными способами:

через региональный портал г или по номеру телефона 122.

при записи через портал госуслуг или региональном портале необходимо выбрать «Диспансеризация, профосмотр», ячейка «Кабинет профилактики, углубленная диспансеризация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.