Врач из Раменского рассказал, как поддерживать здоровье зимой с помощью физической активности

Врач-физиотерапевт Виктория Догорян из Раменской больницы напомнила о важности регулярных физических упражнений в зимний период и дала рекомендации по поддержанию активности, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

С наступлением зимы и сокращением светового дня уровень физической активности у многих снижается. Однако регулярные занятия спортом в холодное время года необходимы для поддержания физического и психического здоровья.

Руководитель Школы здоровья Раменской больницы, врач-физиотерапевт Виктория Догорян отметила, что физические упражнения зимой способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, повышают иммунитет и помогают сохранять эмоциональную стабильность.

«Холодные температуры и короткие дни могут стать препятствием для занятий спортом, однако именно в это время необходимо заботиться о своем теле и духе. Физическая активность зимой не только помогает сохранить форму, но и улучшает общее самочувствие, поднимает настроение и укрепляет иммунную систему», — рассказала Виктория Догорян.

Эксперт подчеркнула, что зима может стать отличным временем для тренировок на свежем воздухе, если правильно организовать занятия и подходить к ним с позитивным настроем.

