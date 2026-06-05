Врач из Раменского представил Подмосковье на конференции в Китае

Врач-травматолог-ортопед Раменской больницы Глеб Валуев 29–30 мая принял участие в международной конференции по хирургии стопы в Пекине. Специалист выступил с докладом и провел совместные операции с китайскими коллегами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Конференция, посвященная лечению вальгусной деформации первого пальца стопы, прошла в очно-заочном формате в больнице аэрокосмического центра Пекина — одном из ведущих медучреждений Китая по патологии стопы. В мероприятии участвовали ведущие травматологи-ортопеды из различных клиник страны.

Основное внимание эксперты уделили современным малоинвазивным методикам коррекции деформаций переднего отдела стопы и проблеме рецидивов после операций. Глеб Валуев представил доклад «Биомеханика стопы и особенности малоинвазивной хирургической техники».

«Особый акцент в докладе был сделан на важности индивидуального подхода при сочетанных деформациях. В рамках практической программы прошли совместные обучающие операции, где мы выполнили три малоинвазивных вмешательства, поделились нюансами хирургической техники и протоколами реабилитации, включая раннюю нагрузку», — рассказал врач.

Он добавил, что участники сопоставили российские и китайские подходы к предоперационному планированию и оценке отдаленных результатов. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в развитии долгосрочного партнерства и реализации совместных научно-практических проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.