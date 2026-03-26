Врач из Подмосковья рассказал, какие родинки нужно удалять

Врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Роберт Саргсян разъяснил, какие кожные новообразования требуют удаления, а какие можно наблюдать. Он перечислил тревожные признаки и напомнил о мерах профилактики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На коже человека могут появляться родинки, бородавки, папилломы и другие новообразования. Большинство из них доброкачественные и не представляют опасности, однако некоторые способны перерождаться в злокачественные опухоли. Поэтому важно регулярно наблюдать изменения и при необходимости обращаться к специалисту.

Стабильные родинки без изменения цвета и формы, небольшие папилломы без дискомфорта, возрастные кератомы без воспаления и липомы обычно не требуют срочного удаления. В таких случаях достаточно профилактического осмотра у дерматовенеролога раз в 6–12 месяцев. Для контроля врач применяет дерматоскопию — метод детального изучения структуры образования.

Поводом для удаления могут стать быстрый рост, кровоточивость, изъязвление, потемнение или неоднородный цвет, неровные края, зуд и боль. Риск повышается, если образование расположено на подошвах, ладонях или в местах трения одеждой и часто травмируется.

«При любых изменениях кожных новообразований необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Ранняя диагностика злокачественных процессов многократно повышает шансы на успешное лечение», — сообщил врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Роберт Саргсян.

Специалист также рекомендовал избегать длительного пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, использовать солнцезащитные средства и регулярно осматривать кожу. Особое внимание стоит уделять профилактике людям с большим количеством родинок и тем, у кого среди близких родственников были случаи меланомы.

