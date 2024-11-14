Врач из Подмосковья принял участие в XXVIII Российском онкологическом конгрессе

«Живое общение с коллегами и интересные доклады ведущих экспертов на различные темы — это всегда полезно. А в дискуссиях, как известно, рождается истина. Мы принимали участие в тематических сессиях и мастер-классах, круглых столах и лекциях, обсуждали перспективы и возможности развития онкологической службы России в целом и на территории Московской области и Наро-Фоминского округа в частности. Рад, что стал участником такого познавательного мероприятия», — сказал Максим Шорин.

В нескольких залах прозвучало большое количество докладов на разные темы. Мероприятие проходило три дня, за это время в нем приняли участие врачи, представители общественных организаций, ученые-онкологи из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Ульяновска, а также представители онкологической службы Бразилии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.