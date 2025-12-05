Врач из Подмосковья предупредил об опасности покупки алкоголя с рук

Покупка алкоголя с рук или изготовление спиртного в домашних условиях может привести к тяжелым отравлениям, слепоте и даже смерти, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили, что употребление нелегального алкоголя особенно опасно для здоровья. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин пояснил, что состав спиртного, приобретенного с рук, невозможно определить заранее, а последствия часто становятся известны только после трагедии.

Особую угрозу представляет алкоголь, содержащий метиловый спирт. Даже небольшое его количество может вызвать слепоту или привести к летальному исходу. Метиловый спирт не имеет запаха, хорошо растворяется, а признаки отравления могут быть незаметны — состояние опьянения иногда маскируется под усталость, и засыпание после употребления может стать последним действием пострадавшего.

Холдин также отметил, что самодельный алкоголь наносит серьезный вред печени и поджелудочной железе из-за высокого содержания сахара, что увеличивает риск развития сахарного диабета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.