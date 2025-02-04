Врач из Подмосковья объяснила, чем опасна аномально теплая зима

Нынешняя зима бьет температурные рекорды. Как влияет аномально теплая погода на наш организм, и как помочь себе, рассказала врач-терапевт, исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Аномально теплая погода может вызвать нарушение биоритмов. Сбиваются биологические часы, что приводит к нарушению сна, а значит, и быстрой утомляемости. Страдает психическое здоровье, без привычных морозов и снега человек может погрузиться в депрессию», — предупредила Екатерина Сысоева.

Она добавила, что теплая погода создает благоприятное условие для размножения вирусов и бактерий, что может привести к увеличению роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Обязательно соблюдать меры профилактики, следить за здоровьем, и в случае ухудшения самочувствия, обязательно обращаться к врачу. Теплая зима может принести неприятные сюрпризы аллергикам, ведь растения могут начать цвести раньше.

«Если пациент знает, что у него есть аллергия, необходимо заранее начать прием препаратов, которые помогут блокировать начало этого обострения. Необходимо поддерживать физическую активность, заниматься спортом, гулять, укреплять иммунную систему и, самое главное, не переохлаждаться», — рекомендовала врач.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.