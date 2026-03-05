Врач из Подмосковья назвала безопасные цветы к 8 Марта

Врач-аллерголог КДЦ «Ромашка» в Подмосковье Александра Молочкова рассказала, какие цветы лучше выбрать к 8 Марта, чтобы избежать аллергии и плохого самочувствия. Специалист рекомендовала отдавать предпочтение растениям с низкой аллергенностью и без резкого запаха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, при выборе букета важно учитывать не только его внешний вид, но и безопасность.

«Идеальный букет должен обладать низкой аллергенностью, отсутствием резкого запаха и минимальным количеством пыльцы. Самыми безопасными вариантами считаются тюльпаны и нарциссы: у первых мало пыльцы, а вторые гипоаллергенны и символизируют весну. С осторожностью стоит относиться к гиацинтам — их интенсивный запах может быть тяжелым», — пояснила Александра Молочкова.

Альтернативой срезанным цветам врач назвала орхидею в горшке. Плотная пыльца этого растения не распространяется по воздуху, что снижает риск аллергической реакции. Розы также можно дарить, однако специалист советует обрезать шипы и удалить нижние листья, соприкасающиеся с водой.

В то же время врач рекомендовала отказаться от лилий, хризантем и гербер. Лилии обладают сильным ароматом и яркой пыльцой, способной вызвать головную боль и спазм дыхания. Хризантемы и герберы быстро распространяют легкую пыльцу по помещению. К сильным аллергенам относятся декоративные подсолнухи, а букеты из полевых цветов, сухоцветов и злаков специалист назвала «пыльцевой бомбой».

Если букет уже стоит дома, Молочкова посоветовала не размещать его в спальне и ежедневно менять воду в вазе, чтобы снизить риск размножения бактерий. По ее словам, для женщин с аллергией оптимальным подарком станет живое растение в горшке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.