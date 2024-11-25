Врач из Подмосковья напомнила, как защитить себя от инфекций

«Презервативы и противозачаточные таблетки – одни из самых распространенных методов контрацепции. Важно помнить, что противозачаточные таблетки не защищают от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, поэтому рекомендуется использовать их в сочетании с презервативами для полной защиты», — рассказала врач акушер-гинеколог Ирина Афонина.

Каждый метод контрацепции имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. Консультация с акушером-гинекологом поможет выбрать наиболее подходящий и безопасный метод, учитывая личные потребности и состояние здоровья.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.