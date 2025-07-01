Врач из Люберец вошел в топ-3 лучших молодых рентгенэндоваскулярных хирургов РФ

По итогам Всероссийской конференции по рентгенэндоваскулярной хирургии названа тройка самых перспективных рентгенэндоваскулярных хирургов России. В нее вошел доктор регионального сосудистого центра Люберецкой областной больницы Рустем Фагамов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Рустем Фагамов пришел к нам два года назад, закончив Уфимский медуниверситет и ординатуру в Научно-медицинском исследовательском центре им. Вишневского по специальностям сердечно-сосудистая хирургия и рентген-хирургия. За это время он освоил большую часть операций на сосудах сердца, головного мозга, артериях нижних конечностях, малого таза и брюшного отдела аорты. Ежедневно применяя эти навыки, вместе с другими специалистами нашего центра спасает жизни пациентов», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Люберецкой областной больницы Михаил Кричман.

Рустем Фагамов поделился планами. Он продолжит свою работу в Люберцах и рассчитывает повышать свою квалификацию, обучаться новым видам оперативных вмешательств и участвовать в научных мероприятиях, а также защитить кандидатский минимум.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.