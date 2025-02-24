Врач из Люберец работает волонтером в военном госпитале

Травматолог-ортопед Люберецкой областной больницы Алексей Макаров уже не первый раз отправляется в командировки в другие регионы, оказывая помощь бойцам СВО в госпиталях, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я бы хотел приносить пользу, а не в корыстных целях проживать эту жизнь. Первый опыт работы в командировке длился месяц. Приехал в госпиталь в 11 часов утра, познакомился с заведующим отделением, и через два часа уже стоял в операционной до одиннадцати вечера. А на следующее утро все начиналось сначала: подъем, завтрак, пятиминутка и снова интенсивная работа», — отметил врач.

Доктор участвовал в эвакуации раненых прямо в зоне боевого соприкосновения, неоднократно попадал под авиаудары и выносил пострадавших под минометным огнем. В перерывах между командировками он активно помогает пациентам, работая волонтером в московском военном госпитале.

«Военные травмы имеют свою специфику: боевые условия, грязь, нагноения, задержка эвакуации, осколки из разных материалов. Но там я встретил замечательных коллег из Ярославля, Питера, Москвы, Казани, Марий-Эл. Все работали с таким энтузиазмом, что время летело незаметно, и самому хотелось остаться дольше, потому что мы там были действительно очень нужны», — добавил Макаров.

Особое влияние на Алексея оказал заведующий отделением Владимир Мартыненко — известный в Люберцах хирург, к которому пациенты приезжали на консультации и операции со всех уголков страны.

Для Алексея Макарова его труд — это не только профессиональная миссия, но и дань памяти его деду, который участвовал в Великой Отечественной войне, был танкистом и дошел до Берлина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.