Врач из Ленинского округа спасла женщину в ходе телемедицинской консультации

Перенесшая ОРВИ жительница Ленинского городского округа обратилась в Видновскую клиническую больницу, чтобы закрыть больничный лист дистанционно. В ходе телемедицинской консультации терапевт Южной поликлиники Зарема Тен диагностировала у пациентки угрожающую жизни патологию и приняла экстренные меры для ее спасения. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«На дистанционную медицинскую консультацию обратилась 41-летняя жительница поселка Дрожжино Ленинского округа, которая успешно прошла лечение вирусной инфекции. Однако при общении с женщиной врач заподозрила признаки инсульта. Обратив внимание на нарушение речи, она в режиме онлайн применила типовой тест „лицо, рука, речь“, — приводятся в сообщении слова заведующей поликлиникой Елены Масловой.

Специалист уточнила, что у пациентки получилось поднять лишь одну руку, а на просьбу улыбнуться — приподнялся только один уголок рта. Также девушка не смогла ответить на ряд простых вопросов, что означало дезориентацию. Налицо были явные признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Врачом была экстренно вызвана бригада скорой помощи, которая доставила жительницу Ленинского округа в стационар. В ходе обследования подозрения терапевта подтвердились. Благодаря своевременному лечению и последовавшей реабилитации удалось избежать нежелательных последствий инсульта. На сегодняшний день пациентка уже выписана и продолжает наблюдаться у невролога.

В пресс-службе Видновской клинической больницы рассказали, что всего с начала 2024 года 182 человека закрыли листы нетрудоспособности посредством телемедицинских консультаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.