Врач из Ленинского округа получила награду «За верность профессии»

На Первом Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни» заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра, отличник здравоохранения, врач высшей категории, главный внештатный неонатолог пятого медицинского сектора Наталья Князева стала обладателем премии «За верность профессии», рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Главным критерием выбора победителей премии был большой стаж работы в профессии и в Московской области. Наталья Князева трудится в Видновском перинатальном центре уже 39 лет.

«Мы очень ценим труд Натальи Юрьевны Князевой и наше совместное взаимодействие. Искренне поздравляем коллегу с полученной наградой и желаем дальнейших успехов в профессии», — приводятся в сообщении слова главного врача Московского областного перинатального центра, главный внештатного акушера-гинеколога Минздрава Московской области Ольги Серовой.

В рамках Первого областного конгресса главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова, заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев и заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов поделились опытом проведения операций у беременных с врастанием плаценты. Участников и гостей ждала насыщенная программа пленарных и секционных заседаний, лекций, симпозиумов и тренингов. Врачи обменялись мнениями и рассказали о новых методиках в области акушерства-гинекологии, неонатологии и анестезиологии-реаниматологии.

«Масштабное и очень информативное мероприятие! Участие в нём — прекрасная возможность поделиться знаниями и наработками, и заодно перенять ценные знания у других медучреждений и перинатальных центров», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Всего в этом конгрессе приняли участие более 500 медиков. Они стали первыми гостями уникальной фотовыставки медиапроекта «Гордость в маленьких победах», которая демонстрирует обществу истинную ценность профессии неонатолога, невидимые ежедневные подвиги врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.