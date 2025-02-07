Врач из Ленинского округа назначен главным специалистом по первичной медпомощи Подмосковья

Заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов назначен главным внештатным специалистом минздрава Московской области по первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«По поручению Министерства здравоохранения региона буду проводить работу по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на всех этапах в целях повышения ее качества и доступности на территории Московской области», — приводятся в сообщении слова Тимура Асанова, который прокомментировал свое назначение.

Уточняется, что при этом Тимур Мудесирович продолжит трудиться по своей основной должности в клинической больнице Ленинского округа. В пресс-службе добавили, что в стенах Видновской больницы не раз рождались инициативы по организации медицинской помощи населению, которые показывали свою эффективность и были внедрены в практику на областном и федеральном уровнях. Речь идет о таких проектах, как «Школьная медицина», создание специализированной службы по обслуживанию вызовов на дом и других. Там также напомнили, что в 2022 году заместитель главного врача Видновской клинической больницы Елена Зинатулина была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Московской области.

«Такие назначения — признание высочайшего профессионализма и огромного опыта наших специалистов, и в целом — высокая оценка работы нашего медицинского учреждения», — отметили в пресс-службе клинической больницы Ленинского округа.

Ранее сообщалось, что двое врачей ВКБ — Ольга Ненастина и Феличия Парфенова — прошли повышение квалификации на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского и были аккредитованы на аудиторские проверки сторонних медицинских организаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.