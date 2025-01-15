Врач из Красногорска рассказала, как защитить детей от сезонных ОРВИ

Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок регулярно «приносит» из школы или детского сада острые респираторно-вирусные заболевания. Как повысить иммунитет и снизить риск заражения рассказала заведующая консультативно-диагностического отделения детского поликлинического отделения поликлиники № 4 Красногорской больницы врач-педиатр Елена Цыбисова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В настоящее время отмечается умеренный сезонный рост ОРВИ среди детей дошкольного и школьного возрастов. С целью повышения сопротивляемости организма к ОРВИ рекомендовано применение иммуномодуляторов, которые улучшают защитные функции организма детей и подростков. Также повышают сопротивляемость организма природные антиоксиданты, которые содержат в своем составе противовирусные вещества и обладают способностью укреплять иммунную систему», — сказала Елена Цыбисова.

Она пояснила, что к природным антиоксидантам можно отнести черную смородину, чернику, землянику, облепиху, шиповник, клюкву, бруснику, рябину, киви, все цитрусовые, ананасы, а также все виды капусты, чеснок, лук, репу, свеклу, тыкву. Эти продукты улучшают здоровье, стимулируя обменные процессы.

«В борьбе с ОРВИ немаловажную роль играют и меры профилактики. Наиболее доступные мероприятия — это активная вакцинация детского населения против пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, а также сезонная вакцинация против гриппа. Все вышеуказанные вакцины входят в национальный календарь профилактической вакцинации РФ. Население имеет возможность прививаться в рамках ОМС совершенно бесплатно», — добавила Елена Цыбисова.

Врач напомнила и о таких мерах профилактики, как ношение медицинских масок в местах массового скопления людей, обработка рук и гаджетов, которые постоянно находятся в руках и не обрабатываются, кожными антисептиками, соблюдение правил респираторного этикета, отказ от необязательных поездок.

Для сохранения здоровья и повышения иммунитета ребенка врач рекомендовала также закаливание. К наиболее известным методам относятся: воздушные и солнечные ванны, обтирание, водные процедуры, в том числе контрастный душ, хождение босиком летом, утренняя гимнастика.

«Не стоит забывать про проветривание комнат и влажную уборку в доме. Как в детской, так и во взрослой практике важно профилактическое применение витамина Д3, который играет ключевую роль в развитии и формировании здоровья населения», — отметила Цыбисова.

По словам эксперта, при появлении симптомов ОРВИ, таких, как повышение температуры тела, насморк и заложенность носа, кашель, общее недомогание, желательно обратиться врачу для осмотра, установления точного диагноза и назначения корректного лечения. Этот совет подходит как детям, так и взрослым — самолечением можно усугубить ситуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.