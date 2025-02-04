Врач из Красногорска рассказала, чем опасна аномально теплая зима

Врач Сысоева: без привычных морозов и снега человек может уйти в депрессию

Зимний сезон 2024–2025 годов бьет температурные рекорды. Аномально теплая погода так или иначе, но оказывает влияние на человеческий организм. Врач-терапевт, и. о. заведующего отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева в разговоре с РИАМО рассказала об опасностях теплой зимы и о том, как себе помочь в это время.

«Аномально теплая погода может вызвать нарушение биоритмов. Сбиваются биологические часы, что приводит к нарушению сна, а значит и быстрой утомляемости. Страдает психическое здоровье, без привычных морозов и снега человек может погрузиться в депрессию», — предупредила Сысоева.

Из-за аномально теплых температур вирусы и бактерии размножаются активнее, а это может спровоцировать всплеск заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Врач рекомендовала внимательно относиться к самочувствию и обращаться к квалифицированным специалистам, если есть подозрение, что что-то не так.

Еще одной категорией людей, которые могут пострадать от аномально теплой зимы, являются аллергики. Теплая температура провоцирует растения начинать жизненный цикл раньше времени, цветы и пыльца появляются раньше.

«Если пациент знает, что у него есть аллергия, необходимо заранее начать прием препаратов, которые помогут блокировать начало этого обострения. Необходимо поддерживать физическую активность, заниматься спортом, гулять, укреплять иммунную систему и, самое главное, не переохлаждаться», — рекомендовала врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (городских округов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.