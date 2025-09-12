Врач из Балашихи признан лучшим в стране в номинации «Спасающий жизни»

Заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Александр Поволоцкий удостоен высокой персональной награды на XIX Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Он признан лучшим в стране в номинации «Спасающий жизни», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Поволоцкий — врач в третьем поколении. Его дедушка и бабушка были педиатрами, родители посвятили себя ветеринарии, а сам он специализируется на оказании экстренной помощи преждевременно рожденным младенцам. Благодаря работе его команды шанс на жизнь получают самые маленькие и уязвимые пациенты.

Балашиху также представили и в научной программе семинара. Делегация специалистов Московского областного перинатального центра во главе с главным врачом Ольгой Серовой подготовила 18 докладов, посвященных актуальным вопросам охраны здоровья женщин и новорожденных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.