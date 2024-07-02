Врач-инфекционист НИКИ детства рассказала о новом заболевании, которое переносят клещи

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала про гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), который представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Anaplasma phagocytophilum от иксодовых клещей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По ее словам, чаще всего человек заражается ГАЧ при присасывании иксодового клеща во время пребывания на природе, в лесах, при работе на садовых и дачных участках. Заражения в подавляющем большинстве случаев происходят весной и летом.

«Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 23 дней, обычно около 14 дней. Начало болезни острое и сопровождается симптомами общей интоксикации, такими как слабость, утомляемость, и головные боли. Температура может подниматься до 38,5°C и выше, лихорадка отличается продолжительностью и сопровождается ознобами. Иногда могут появляться тошнота, рвота, расстройства стула, дискомфорт в животе, давление и распирание в правом подреберье. У некоторых появляется неспецифическая сыпь на теле. Также возможны мышечные и суставные боли, сухой кашель, першение в горле и заложенность носа», — объяснила Кандоба.

Специалист добавила, что в большинстве случаев анаплазмоз протекает в легкой форме, а тяжелые формы, как правило, наблюдаются у людей с сильно ослабленным иммунитетом. Если ГАЧ не сопровождается другими заболеваниями, серьезные последствия для здоровья обычно не наблюдаются, и наступает полное выздоровление.

«Для профилактики заболевания важно использовать репелленты, надевать защитную одежду при посещении лесных и полевых участков и проводить осмотр тела и одежды на наличие клещей после посещения природных зон. Ранняя антибактериальная терапия — в первые 5-7 дней после снятия клеща, зараженного анаплазмой — поможет избежать развития анаплазмоза почти в 100% случаев», — отметила врач-инфекционист.

Своевременное обращение к врачу при появлении первых симптомов и проведение соответствующего лечения позволяют минимизировать риск осложнений и обеспечить полное выздоровление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.