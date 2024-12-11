Врач и Почетный донор РФ вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга

Врач ЛФК и спортивной медицины, кандидат медицинских наук Ольга Дмитриева сдала кровь на типирование в Московском областном центре крови и вступила в Федеральный регистр доноров костного мозга. Своим примером она подчеркнула — у каждого есть уникальный шанс спасти чью-то жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ольга рассказала, что уже более 20 лет сдает цельную кровь. На ее счету более 50 донаций. Год назад осуществилась ее мечта, и она получила звание «Почетный донор России».

Ольга из семьи врачей. Папа и брат — хирурги. В ее обязанности врача ЛФК и спортивной медицины входит мониторинг здоровья спортсменов, помощь в восстановлении после травм, подбор оптимальной нагрузки. За эти годы Ольга Дмитриева сдавала кровь на станциях переливания крови родного Казахстана, а после переезда в Москву — в Морозовской больнице, в Центральном НИИ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. С 2024 года она регулярно приходит на донацию в Московский областной центр крови.

«Мне здесь очень нравится. Нет очередей, добрый персонал. Душа поет! Для меня очень важно сдавать кровь и помогать людям. К тому же организм обновляется. Выгляжу моложе своих лет не только потому, что занимаюсь спортом, участвую в благотворительных марафонах, горных забегах, но и благодаря постоянному обновлению крови», — поделилась Ольга Дмитриева.

Недавно она решила осуществить еще одну мечту и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Еще во время учебы в институте я проходила практику в отделении детской гематологии. Видела маленьких пациентов, как им больно от ежедневных тяжелых процедур: пункций, химиотерапии. Это было очень страшно! И тогда я впервые задумалась о том, как могу помочь? Я знаю, что многие пациенты с некоторыми видами рака крови, которые ранее считались безнадежными, обязаны своей жизнью пересадке костного мозга. И я, наконец, решилась вступить в регистр доноров костного мозга», — сказала Ольга Дмитриева.

И добавила, что каждый человек должен это делать осознанно. Перед пересадкой костного мозга реципиент проходит сложнейшую химиотерапию, угнетение собственных клеток. Поэтому, здесь не должно быть ни малейшего сомнения, что ты сможешь дать человеку возможно единственный шанс на спасение.

«Я буду счастлива, если мой набор генов совпадет с кем-то, кому нужна будет пересадка, мне позвонят, я смогу стать донором для незнакомого мне человека», — подчеркнула Ольга Дмитриева.

Во время очередной донации в Московском областном центре крови ей взяли дополнительную пробирку крови на типирование. Благодаря этому способу выясняется совместимость крови донора и реципиента. Ольга мечтает, чтобы таких людей, которые поддерживают донорство крови и костного мозга, было больше.

Московский областной центр крови благодарит всех доноров за их доброе сердце и готовность помочь другим людям.

Как вступить в регистр доноров костного мозга, рассказываем в прикрепленной памятке. Еще больше информации на сайте донорского движения Подмосковья: donormo.ru/km/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.