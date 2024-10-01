Врач-гериатр рассказал, какие активности лучше всего подходят в пожилом возрасте

Утренняя зарядка, плавание, садоводство, забота о домашних животных, посещение спортивных секций и многое другое — все это полезно в пожилом возрасте, сообщил РИАМО врач-гериатр Геронтологического центра «Северное Тушино» Федор Семенов.

«Существует множество вариантов досуга для людей „серебряного“ возраста. Утренняя зарядка, прогулки, скандинавская ходьба, плавание, садоводство, забота о домашних животных, встреча внуков из школы, помощь им с учебой, посещение спортивных секций и многое другое. Все это полезно для человека в „серебряном“ возрасте, но не стоит ограничиваться лишь стандартными видами деятельности», — сказал Семенов.

Он пояснил, что основная идея активной жизни заключается не столько в выборе конкретного вида деятельности, сколько в расширении своего кругозора. Планируя досуг, ищите новые и интересные занятия.

«Посмотрите вокруг. Вдруг рядом с домом есть конноспортивный клуб? Туда можно прийти покормить благородных животных морковкой. Или пристань, где швартуется рейсовый корабль — еженедельная прогулка на воде украсит жизнь и внесет в нее разнообразие. Или около дома посадили молодые деревья, но за ними некому ухаживать. Займитесь этим, а через десятки лет уже другое поколение будет ходить под кронами великанов, которых вырастили именно вы», — отметил врач.

Он заключил, что каждый может сам придумать множество вариантов активностей. Главное –желание искать новые возможности. Если оно есть, то все обязательно получится.

Международный день пожилых людей отмечается во всем мире 1 октября с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. По данным ООН, большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия.