Врач-гастроэнтеролог рассказала, как мороженое помогает при ангине

Мороженое действительно может временно облегчить симптомы ангины — оно охлаждает воспаленное горло и снимает боль, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Действительно, мороженое может принести некоторое облегчение при ангине. Холод, воздействуя на воспаленную слизистую оболочку горла, оказывает легкий обезболивающий эффект. Это связано с тем, что низкая температура временно снижает чувствительность нервных окончаний, уменьшая болевые ощущения», — сказала Кашух.

Она добавила, что к тому же прохладное мороженое обволакивает горло, создавая чувство комфорта и успокаивая раздраженную ткань. В некоторых случаях холод может даже способствовать небольшому уменьшению отека и воспаления, облегчая глотание.

«Несмотря на эти положительные аспекты, важно понимать, что мороженое ни в коем случае не является лекарством от ангины. Ангина — это, как правило, инфекционное заболевание, вызванное бактериями, чаще всего, стрептококками или вирусами. Для эффективного лечения необходимо воздействовать на причину заболевания, используя антибиотики при бактериальной ангине или противовирусные препараты при вирусной инфекции», — подчеркнула врач.

Кашух заключила, что самостоятельные попытки вылечить ангину мороженым могут привести к прогрессированию болезни.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Именно в эту дату в 1786 году началась массовая продажа этой сладости. Официального статуса праздник не имеет, но его обожают миллионы людей по всему миру. В России этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II.