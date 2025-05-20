Врач-гастроэнтеролог рассказал, как правильно хранить мед

Врач Белоусов: мед надо хранить в сухом и прохладном месте при 20 °C

Хранить мед необходимо в прохладном и сухом месте при оптимальной температуре около 20 °C, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Храните мед в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура — около 20 °C. Лучше всего использовать контейнер: подойдет герметичная стеклянная или керамическая тара. Пластиковые контейнеры могут выделять химические вещества, если мед хранится долго», — сказал Белоусов.

Он предупредил, что важно избегать высокого уровня влаги, так как это может привести к ферментации меда. Не оставляйте открытые банки, чтобы предотвратить попадание влаги и насекомых.

«Наконец — кристаллизация. Это нормальный процесс для натурального меда. Если он закристаллизировался — можно осторожно нагреть его на водяной бане, чтобы вернуть жидкую консистенцию», — посоветовал специалист.

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Дата выбрана в память об одном из известных пчеловодов, новаторов в этой области — Антоне Янше. Праздник призван подчеркнуть вклад медоносных пчел в опыление растений и сельскохозяйственных культур.