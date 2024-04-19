Врач Фомичева назвала заболевания, увеличивающие риск инсульта

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое без своевременной медицинской помощи может привести к тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до инвалидности и летального исхода. О том, какие заболевания увеличивают риск инсульта РИАМО рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Она отметила, что выделяют геморрагический и ишемический инсульт.

«В 20% случаев возникает геморрагический инсульт, когда причиной является разрыв мозговой артерии с развитием гематомы. На оставшиеся 80% случаев приходится ишемический инсульт, который происходит из-за закупорки мозговой артерии тромбом. Его подразделяют на кардиоэмболический (вследствие оторвавшего тромба из полости сердца) и атеротромботический (вследствие атеросклероза в мозговой артерии)», — рассказала Фомичева.

К заболеваниям, которые увеличивают риск инсульта, она отнесла артериальную гипертензию (регулярное повышение давления выше нормы), сахарный диабет 1 и 2 типа, атеросклероз артерий (отложение холестерина на внутренней стенке сосудов с образованием бляшек) — особенно высокий риск при наличии атеросклероза в сонных артериях.

«Также повышенный риск инсульта у людей с такими заболеваниями, как: дислипидемия (повышенный уровень холестерина в крови); нарушения ритма сердца, в первую очередь мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — именно поэтому многим пациентам с мерцательной аритмией показан прием антикоагулянтов (кроверазжижающих препаратов); тромбозы в венах нижних конечностей; перенесенный инфаркт миокарда», — добавила кардиолог.