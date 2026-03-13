Врач Филева рассказала, какие деревья вызывают аллергию в марте

В марте в средней полосе России начинается цветение деревьев, чья пыльца часто вызывает аллергию. О рисках и мерах защиты рассказала врач Александра Филева, сообщает RT .

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева сообщила, что первыми весной зацветают ветроопыляемые деревья: ольха, лещина (орешник) и ива. Позже к ним присоединяется береза, пыльца которой считается одним из самых агрессивных аллергенов. Эти растения чаще всего становятся причиной сезонного ринита и конъюнктивита уже в марте.

«Сенсибилизация, то есть процесс приобретения гиперчувствительности к аллергену, может начаться абсолютно в любом возрасте, включая зрелый и пожилой. Формирование этого состояния не связано напрямую с ослаблением иммунитета в общепринятом смысле», — сказала Филева.

Врач пояснила, что защита строится на снижении контакта с пыльцой и правильно подобранной терапии. В сухую и ветреную погоду стоит реже выходить на улицу. Дома рекомендуется использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. После прогулки необходимо умыться и переодеться, чтобы удалить пыльцу с кожи и волос.

«Лекарства подбираются врачом строго индивидуально, с учетом клинической картины. Предпочтение отдается современным антигистаминным препаратам, которые блокируют симптомы, но при этом не вызывают сонливости и не снижают концентрацию внимания», — подчеркнула врач.

