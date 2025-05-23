Врач Филева: полотенца для лица нужно менять ежедневно из-за скопления бактерий

25 мая отмечается День полотенца. Этот праздник придумали поклонники творчества известного британского писателя Дугласа Адамса, который написал «Автостопом по Галактике». Там он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам.

«Некоторым людям удобнее пользоваться одноразовыми бумажными салфетками — это более гигиенично и позволяет уменьшить объем стирки. В целом, строгих рекомендаций относительно того, как часто следует менять полотенца, нет. Но большинство экспертов советуют стирать полотенце для рук через 2–3 дня использования, так как на них быстрее скапливаются бактерии», — сказала Филева.

Она добавила, что банные полотенца можно использовать 3–5 дней при условии, что после каждого применения они тщательно просушиваются, а стирают их при температуре не менее 60 градусов.

«Обладателям чувствительной кожи и при обострении инфекций, аллергии, грибковых заболеваний стоит ориентироваться на собственный комфорт, меняя текстиль в ванной ежедневно или после каждого использования», — порекомендовала дерматолог.

По ее словам, людям, склонным к аллергическим реакциям и кожным заболеваниям, лучше выбирать полотенца из гипоаллергенных материалов — хлопка, бамбука.