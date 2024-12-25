Врач-эпидемиолог МОЦОМД рассказал, как уберечься от гриппа

Каждый год в зимний период люди сталкиваются с увеличением числа заболевших, и важно помнить, что грипп может причинить значительный вред здоровью. Врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) призывает вас обратить внимание на простые, но эффективные меры предосторожности. Прежде всего, нужно постараться избегать места скопления людей, особенно в сезон эпидемий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Если вам предстоит посещение общественных мест, не забывайте о ношении масок и соблюдении дистанции. Регулярное мытье рук с мылом или использование антисептиков поможет снизить риск заражения. Следует также поддерживать иммунитет, включая в рацион свежие фрукты и овощи, а по возможности — заниматься физкультурой.

«Обратите внимание на симптомы гриппа: высокая температура тела, кашель, боль в горле и головная боль. При первых проявлениях болезни лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — отметил врач-эпидемиолог МОЦОМД Николай Лищук.

В завершение он добавил, что делая простые шаги, каждый может значительно уменьшить вероятность распространения вируса гриппа. Доктор пожелал быть осторожным и не забывать о профилактике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.