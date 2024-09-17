Врач-эпидемиолог МОЦОМД рассказал об опасности холеры

Врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Николай Лищук рассказал, что наиболее высокие показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями регистрируются в летне–осенний период. К одной из острых кишечных заболеваний обычно относят холеру — острую диарейную инфекцию, которая вызывает бактерию «холерный вибрион». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Данная бактерия попадает в организм вместе с зараженными ею продуктами питания или водой, а также при контакте с больными. Относится к группе особо опасных для жизни и здоровья человека, так как распространяется стремительно и поражает большие группы людей, болеют и дети. От момента заражения до появления первых симптомов проходит от 12 часов до 5 суток.

«Заболевание проявляется по-разному. Среди основных симптомов холеры, которые проявляются в первую очередь — частый водянистый стул мутно-белого цвета, с плавающими хлопьями и рвота. В результате массивной потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание организма. Состояние больного быстро и резко ухудшается, появляются мышечные судороги, происходит потеря веса, снижается объем выделяемой мочи. Кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется обратно. Появляется одышка, резкая слабость, осиплость голоса, учащенное сердцебиение и снижением артериального давления. При этом боли в животе часто отсутствуют, а температура тела не повышается. При наличии двух и более признаков болезни требуется обращение в лечебное учреждение. При отсутствии лечения современными средствами половина больных погибает в течение первых суток», — перечислил доктор.

Он добавил, что источником острых кишечных инфекций является больной человек или бактерионоситель. Бактерионоситель — это практически здоровый человек, в организме которого находятся возбудители кишечных инфекций. Активную роль в распространении кишечных инфекций играют мухи. Излюбленным местом обитания и выплода мух являются уборные, помойки, выгребные ямы, откуда они на лапках переносят возбудителей кишечных инфекций в помещения, на продукты питания, предметы домашнего обихода. Заражение может произойти также во время купания в случайных водоемах. Перенесенная инфекция не оставляет после себя стойкого иммунитета, и повторное заражение холерой возможно в любой период жизни.

Чтобы избежать кишечной инфекции, необходимо соблюдать следующие правила:

тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;

тщательно мыть овощи и фрукты чистой водой;

молоко употреблять после кипячения или пастеризованное; оберегать пищевые продукты от мух;

исключить покупку продуктов у случайных лиц; купаться только в разрешенных местах.

В случае подозрения на острое кишечное заболевание следует обратиться к врачу. Важно помнить, что только врач может поставить правильный диагноз, назначить соответствующее лечение, режим и диету. А самолечение может быть опасным для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.