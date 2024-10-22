Врач-эпидемиолог МОЦОМД помог разобраться с заблуждениями о здоровье в период простуд

Первый миф гласит, что переохлаждение — единственная причина простуды. Основным виновником являются вирусные инфекции, холод может ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым. Но, если рядом нет вирусов в приличной концентрации, взрослый человек и ребенок не заболеют. Гораздо больше шансов заразиться в торговом центре или кинотеатре, чем на прогулке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Другой миф утверждает, что простуда требует лечения антибиотиками. Важно помнить: антибиотики эффективны лишь против бактериальных инфекций и не способны помочь при вирусной простуде. Их бесконтрольный прием может привести к серьезным последствиям, включая устойчивость бактерий к медикаментам», — прокомментировал доктор Николай Лищук.

Не следует забывать и об ошибочном мнении, что «просто полежать в постели» достаточно для выздоровления. Хотя отдых важен, активное восстановление организма, включающее правильное питание и обильное питье, играет не менее значимую роль. И, наконец, вакцинация помогает снизить риск более серьезных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.