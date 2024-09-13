Врач-эндоскопист Подмосковья рассказала, как подготовить ребенка к гастроскопии

Гастроскопия не относится к числу приятных процедур, но, тем не менее, это очень информативное обследование. Оно позволяет максимально оценить состояние слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Гастродуоденоскопия бывает плановой, диагностической, лечебной и экстренной. Плановый и диагностический осмотр может помочь выявить гастриты, дуодениты, язвы, полипы и ряд других заболеваний ЖКТ, в том числе новообразования. Экстренную гастроскопию проводят при проглатывании инородных тел и при кровотечениях. В лечебных целях манипуляция проводится для удаления инородных тел: бусин, пуговиц, монет из пищевода и желудка, доброкачественных опухолей и полипов, для прижигания и перевязки сосудов с целью остановки внутреннего кровотечения. Также с помощью эндоскопа промывают слизистую оболочку, доводят до нужного органа лекарственный препарат», — отметила врач-эндоскопист НИКИ детства Валентина Рябова.

В среднем исследование длится 7 минут. При этом процедура для маленьких детей и взрослых различается. Для детей используется тонкий гастроскоп — 5 мм в диаметре. Подросткам уже можно применять взрослое оборудование — до 9 мм.

«Для того, чтобы ребенка подготовить к гастроскопии, необходимо ему спокойно объяснить зачем нужна процедура, как она будет проходить и что будет делать врач. Обследование проводится строго натощак. Это нужно для информативности и комфорта пациента. Обычно оно назначается на утро, поэтому последний прием пищи должен быть накануне до 21 часа. Перед визитом к врачу нужно аккуратно почистить зубы, не проглотив пасту и воду», — перечислила Валентина Рябова.

В НИКИ детства можно без опасений делать ФГДС ребенку. На это исследование принимают детей от 1 месяца. Процедуру проводят опытные доктора-эндоскописты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.