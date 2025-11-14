Врач-эндокринолог Раменской больницы рассказала о причинах диабета и важности профилактики

Сахарный диабет — широко распространенное неинфекционное заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с этой болезнью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Причиной этого заболевания является либо дефект выработки инсулина, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови, либо дефект действия этого инсулина, либо оба эти фактора. Сахарный диабет разделяется на две основные формы: диабет первого типа и диабет второго типа. На сегодняшний момент существует только один вариант лечения — это инъекции инсулина, как правило, многократные инъекции», — отметила Виктория Зайцева, врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Раменская больница».

Многие ошибочно думают, что сахарный диабет появляется из-за большого количества сладкого в рационе, но это миф. На самом же деле эта болезнь имеет генетический характер.

«Трудно предугадать. Если в семье ни у кого и никогда случаев с сахарным диабетом первого типа не было, не означает, что в этой семье не может появиться такой пациент», — рассказала Виктория Зайцева.

Соблюдать диету — ключевое изменение в жизни человека с сахарным диабетом. Ведь исключить все факторы, провоцирующие болезнь, может быть не просто. Сахарный диабет — заболевание, которое можно предугадать. Врач-эндокринолог Виктория Зайцева порекомендовала гражданам проходить профилактическую диспансеризацию, один или два раза в год исследовать кровь на показатель глюкозы. Особенное внимание стоит уделить тем, у кого в семье уже есть родственники с сахарным диабетом.

