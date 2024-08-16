Врач Ефимова: малина не заменит антибиотики в случаях серьезных инфекций

Ягоды малины не могут заменить антибиотики в случаях серьезных инфекций, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

16 августа отмечается День малинового варенья. Этот неофициальный праздник приходится на народный день Малинник.

«Есть научные исследования, указывающие, что ягоды малины содержат антимикробные пептиды, которые могут проявлять свойства, подобные действию антибиотиков. Однако следует отметить, что ягоды малины не могут заменить антибиотики в случаях серьезных инфекций», — сказала Ефимова.

Она добавила, что в варенье из малины полезных веществ после термической обработки ягод остается очень мало.

«Даже если ягоды не подвергались термической обработке, а просто были засыпаны сахаром, из-за высокого содержания сахара в продукте пользы от него будет немного. Тем не менее в некоторых случаях варенье может быть полезным дополнением к лечению», — отметила врач.

Ефимова уточнила, что это особенно полезно в профилактических целях благодаря антимикробным свойствам, которые могут помочь предотвратить инфекции.