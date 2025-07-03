Врач Дмитровской больницы выступила спикером на конференции «Мама знает»

Образовательная конференция «Мама знает», прошедшая в городе Доброграде, собрала медицинских специалистов со всей России. На ней выступила спикером врач Дмитровской больницы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это крупное мероприятие традиционно становится площадкой для обмена опытом между ведущими экспертами в области материнства и детства. Участие в конференции не только способствует обмену передовым опытом между специалистами из разных областей нашей страны, но и укрепляет профессиональный статус медицинских учреждений.

Дмитровскую больницу на этой престижной конференции представила Ирина Егорова — врач-педиатр, специалист функциональной диагностики и консультант по грудному вскармливанию. В ходе конференции Ирина Михайловна сделала ряд значимых докладов. Они были посвящены актуальным вопросам детского здоровья, включая современные методики установления лактации и преодоления сложностей грудного вскармливания, также было уделено внимание одной из наиболее сложных тем функциональной диагностики — интерпретации ЭКГ у детей.

«Участие в таком масштабном мероприятии и представление Дмитровского округа было для меня огромной честью. Конференция предоставила ценную возможность познакомиться с ведущими специалистами из крупных медицинских центров, а также пройти тренинг по коммуникации и юридической грамотности», — поделилась впечатлениями Ирина Михайловна.

Доклады Ирины Михайловны вызвали большой интерес среди участников конференции. Особенно актуальной оказалась тема грудного вскармливания — в последние годы всё больше молодых мам сталкиваются с трудностями в установлении лактации и нуждаются в квалифицированной поддержке специалистов.

Участие в подобных мероприятиях даёт нашим медикам возможность не только самим делиться опытом, но и узнавать новое, что затем успешно внедряется в работу Дмитровской больницы. Полученные Ириной Михайловной знания в области доказательной медицины позволят оказывать пациентам помощь с применением современных инновационных методик исследования и лечения. Это существенно повысит качество медицинского обслуживания и благоприятно отразится на здоровье жителей Дмитровского округа.

«Здравоохранение является одним из ключевых приоритетов развития нашего округа. Мы постоянно работаем над тем, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее для каждого жителя. Поддерживаем инициативы медицинских работников по внедрению новых методик лечения и диагностики. Важно, чтобы наши врачи имели возможность развиваться профессионально и применять современные подходы в работе с пациентами», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.