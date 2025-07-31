Врач Дмитренко рассказала, как избежать обезвоживания летом

Екатерина Дмитренко объяснила, почему чай и кофе не могут заменить воду в жару

Врач Екатерина Дмитренко предупредила, что употребление чая, кофе и даже чистой воды без восполнения электролитов может привести к обезвоживанию летом, сообщает RuNews24.ru .

Летняя жара и высокая физическая активность увеличивают риск обезвоживания, что может вызвать усталость и ухудшение самочувствия. Врач Екатерина Дмитренко объяснила, что для поддержания водного и минерального баланса важно не только пить воду, но и следить за поступлением электролитов.

По словам Дмитренко, напитки вроде чая, кофе и лимонадов не обеспечивают полноценную гидратацию. Более того, они обладают мочегонным эффектом и могут усиливать потерю жидкости и минералов. Даже употребление исключительно чистой воды без восполнения электролитов может привести к их дефициту.

«Даже употребление исключительно чистой воды может фактически обезвоживать вас, истощая ваши электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые жизненно необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса», — пояснила Екатерина Дмитренко.

Для предотвращения обезвоживания врач рекомендовала пить достаточное количество воды с учетом температуры и физической нагрузки, добавлять в рацион минеральную воду и продукты, богатые минералами, а также контролировать поступление электролитов, например, с помощью щепотки гималайской соли в воде. Дмитренко также посоветовала не злоупотреблять чаем, кофе и сладкой газировкой.