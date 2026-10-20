Врач-диетолог Жаровская не советует заменять воду колой без сахара

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская не согласилась с советом пить колу без сахара вместо воды при похудении. Ее отличие от обычной колы — меньшая калорийность.

Ученые утверждают, что кола без сахара помогает снижать вес и не усиливает аппетит. Жаровская в интервью радио Sputnik предупредила о возможных рисках такого напитка для здоровья.

«Кола даже без сахара в своем составе содержит кислоты, например, ортофосфорную кислоту, которая раздражает слизистые пищевода и желудка. Это может привести к воспалительным реакциям, в том числе к гастритам, эзофагитам и другим заболеваниям со стороны желудочно-кишечного тракта. А достаточно большой объем может привести и к химическому ожогу пищевода», — предупредила Татьяна Жаровская.

По словам врача, газированные напитки могут усиливать воспалительные процессы у людей, которые используют препараты для похудения, в том числе инъекционные. Жаровская также заявила, что газ раздражает слизистую желудка, а употребление газировки во время еды ускоряет выход пищи из него и мешает ее полноценному перевариванию.

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