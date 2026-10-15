Врач-диетолог Дианова объяснила, почему печени не нужен детокс

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что здоровая печень сама справляется с очисткой организма. Для ее защиты важнее постоянно следить за питанием, чем устраивать разовые детоксы, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам гастроэнтеролога Нурии Диановой, избыток калорий способствует ожирению и инсулинорезистентности — факторам развития хронических заболеваний печени. Излишки энергии орган превращает в жир.

Врач назвала алкоголь ведущим фактором риска повреждения печени и подчеркнула, что любая его доза вредна. Среди других опасных продуктов она выделила сладкую газировку, пакетированные соки, холодный чай и кофейные напитки с сиропами.

«Жидкие сахара и рафинированные продукты моментально нарушают обмен глюкозы, а следом и жиров. Это резко увеличивает риск развития жирового стеатоза. Ограничение подслащенных напитков и кондитерских изделий из обработанных углеводов — важнейшая часть профилактики не только сахарного диабета и ожирения, но и неалкогольной жировой болезни печени», — пояснила диетолог.

Дианова также рекомендовала ограничить избыток трансжиров и насыщенных жиров. Основой рациона она назвала богатую клетчаткой растительную пищу: овощи, зелень, бобовые, цельные злаки и фрукты.

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