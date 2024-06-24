Врач-дерматовенеролог Подмосковья рассказала об опасности ожога борщевика

Борщевик — многолетнее ядовитое растение из семейства Зонтичных. Его главная опасность в том, что контакт с ним первое время не вызывает неприятных ощущений. Главврач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская рассказала, что если сок растения попал на участки слизистой оболочки — требуется немедленная помощь врача. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Она отметила, что его главная опасность в том, что контакт с ним первое время не вызывает неприятных ощущений. Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества, которые под действием ультрафиолетового излучения переходят в активную форму, способную вызывать повреждения кожи, вплоть до ожога первой степени.

По ее словам, важно избегать контактов с растением, а в случае соприкосновения — принять необходимые меры.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.