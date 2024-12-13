Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, с чем связано возникновение бородавок

Бородавки — доброкачественные новообразования, которые представляют собой разрастания верх­него слоя кожи в виде небольших узелков или бляшек телесного и светлого оттенка. Их размер может варьироваться от мелких точек до более крупных, достигая 1-2 см в диаметре, а у людей с ослабленным иммунитетом, например, пациентов с ВИЧ-ин­фекцией или сахарным диабетом, бородавки могут расти активнее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Возникновение бородавок связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), некоторые типы которого могут передаваться половым путем, вызывая появление новообразований в области гениталий. Однако, существует множество штаммов ВПЧ, а каждый из них имеет свои особенности и может поражать различные части тела, приводя к образованию разнообразных типов бородавок.

«Самостоятельная диагностика бородавок недопустима из-за их схожести с другими кожными образованиями, такими как мозоли или рак кожи. При любых подозрительных изменениях на коже необходима консультация специалиста для точной диагностики», — сказала врач-дерматовенеролог Одинцовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Мигачева.

Чаще всего новообразования вызывают именно психологический дискомфорт из-за своего внешнего вида, особенно на открытых участках тела. При попытках самостоятельно удалить бородавку возможно инфицирование поврежденных участков, поэтому следует обращаться к врачу-дерматовенерологу для безопасного и безболезненного лечения. Запись на прием к специалисту возможна по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.