Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, почему SPF средства нужны круглый год

Даже в пасмурные дни осенью и зимой ультрафиолетовые лучи проникают через облака и стекло, оказывая воздействие на кожу. Поэтому защитные кремы с физическими фильтрами, отражающими лучи, и химическими, преобразующими их в менее вредные, необходимы круглый год. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Но в довольно редких случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — сказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Тем не менее существуют обстоятельства, в которых применение защитного крема становится обязательным:

При лечении системными или наружными ретиноидами, а также при использовании средств с ретинолом или кислотами на ночь, необходимо наносить защитный крем с SPF минимум 25-30.

При склонности к пигментации, куперозу или розацеа будет достаточно крема с SPF 15-25.

Для борьбы с фотостарением, вызванным лучами типа А, рекомендуется использовать крем с SPF от 30 до 50.

Во время прохождения курса пилингов (поверхностные, срединные или всесезонные), нужно обязательно применять средства с SPF 30-50.

Подбор любого крема, включая солнцезащитный, требует индивидуального подхода, и найти оптимальный вариант с первого раза удается не всегда. Чтобы получить персональные рекомендации от опытных врачей-дерматовенерологов, можно записаться на консультацию через региональный портал «Здоровье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.