Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала о причинах развития грибка ногтей зимой

Теплая обувь, повышенная влажность внутри обуви, снижение иммунитета из-за недостатка солнечного света и витаминов, а также наличие хронических заболеваний (сахарный диабет, гипотиреоз, хроническая венозная недостаточность вен нижних конечностей и др.) способствуют развитию грибка ногтей. Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Комендантенко рассказала о том, что становится причиной грибка ногтей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Онихомикоз (грибок ногтей) — это распространенное заболевание, вызываемое различными видами грибов, которые поражают ногтевую пластину, может сочетаться с микозом кожи (грибком кожи). Обычно проявляется изменением цвета ногтя (желтый, коричневый, черный), утолщением и деформацией ногтевой пластины, ломкостью и расслоением ногтя, а также неприятным запахом.

Для предотвращения грибковых инфекций рекомендуется соблюдать следующие меры:

ношение удобной обуви из натуральных материалов;

регулярная смена носков и использование специальных антисептиков для обработки обуви;

соблюдение личной гигиены, особенно в общественных местах;

регулярный осмотр ногтей на наличие изменений;

укрепление иммунитета через сбалансированное питание и прием витаминных комплексов.

«Важно помнить, что грибковая инфекция может распространяться на здоровые ногти и кожу, поэтому своевременное обращение к специалисту крайне важно», — подчеркивает врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Комендантенко.

Консультация с врачом-дерматовенерологом поможет избежать осложнений и быстро вернуть здоровье ногтям.

Записаться на прием можно через портал «Здоровье» Московской области zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.